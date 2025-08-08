После ссоры с попутчицей балашихинец протаранил машину на парковке

В Балашихе водитель Peugeot протаранил автомобиль на пустой парковке, едва не задавил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.
«Со слов пострадавшей, мужик из «Пежо» был с дамой. И до начала странных маневров яростно ругался с ней», — отмечается в публикации.
Женщина за рулем синего Peugeot долгое время не хотела трогаться с места. После этого мужчина пересадил ее на пассажирское сиденье и сел за руль сам. Затем он поехал задним ходом и врезался в припаркованный автомобиль на пустой автостоянке. Его владелица успела спрятаться в своей машине.
Водитель Peugeot после столкновения скрылся с места происшествия. Женщина, в машину которой он врезался, подала заявление в полицию.
