На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После ссоры с попутчицей балашихинец протаранил машину на парковке

В Балашихе водитель разгромил машину на пустой парковке после ссоры с женщиной
true
true
true
close
Telegram-канал МК: срочные новости

В Балашихе водитель Peugeot протаранил автомобиль на пустой парковке, едва не задавил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Со слов пострадавшей, мужик из «Пежо» был с дамой. И до начала странных маневров яростно ругался с ней», — отмечается в публикации.

Женщина за рулем синего Peugeot долгое время не хотела трогаться с места. После этого мужчина пересадил ее на пассажирское сиденье и сел за руль сам. Затем он поехал задним ходом и врезался в припаркованный автомобиль на пустой автостоянке. Его владелица успела спрятаться в своей машине.

Водитель Peugeot после столкновения скрылся с места происшествия. Женщина, в машину которой он врезался, подала заявление в полицию.

Ранее «Газета.Ru» перечислила нелепые ситуации, в которых водителю грозит лишение прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами