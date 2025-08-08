После ссоры с попутчицей балашихинец протаранил машину на парковке

В Балашихе водитель разгромил машину на пустой парковке после ссоры с женщиной

В Балашихе водитель Peugeot протаранил автомобиль на пустой парковке, едва не задавил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Со слов пострадавшей, мужик из «Пежо» был с дамой. И до начала странных маневров яростно ругался с ней», — отмечается в публикации.

Женщина за рулем синего Peugeot долгое время не хотела трогаться с места. После этого мужчина пересадил ее на пассажирское сиденье и сел за руль сам. Затем он поехал задним ходом и врезался в припаркованный автомобиль на пустой автостоянке. Его владелица успела спрятаться в своей машине.

Водитель Peugeot после столкновения скрылся с места происшествия. Женщина, в машину которой он врезался, подала заявление в полицию.

