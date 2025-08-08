«Страшное ДТП»: пьяный красноярец на скорости сбил коляску с младенцем и попал на видео

В Красноярском крае пьяный мужчина без водительских прав врезался в коляску с трехмесячным младенцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страшное ДТП произошло в селе Верхнепашино Енисейского района. 34-летний водитель врезался в мамочку, которая шла с коляской, на Пролетарской улице. Удар был такой силы, что коляску отбросило в сторону. Малыша с жуткими травмами госпитализировали», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с коляской идет по обочине дороги, в этот момент в ребенка на скорости врезается белый легковой автомобиль, коляска отлетает в траву. На записи также заметно, как люди подбегают к месту ДТП.

По информации канала, экспертиза установила, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

