На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Страшное ДТП»: пьяный красноярец на скорости сбил коляску с младенцем и попал на видео

SHOT: в Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил коляску с младенцем
true
true
true

В Красноярском крае пьяный мужчина без водительских прав врезался в коляску с трехмесячным младенцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страшное ДТП произошло в селе Верхнепашино Енисейского района. 34-летний водитель врезался в мамочку, которая шла с коляской, на Пролетарской улице. Удар был такой силы, что коляску отбросило в сторону. Малыша с жуткими травмами госпитализировали», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с коляской идет по обочине дороги, в этот момент в ребенка на скорости врезается белый легковой автомобиль, коляска отлетает в траву. На записи также заметно, как люди подбегают к месту ДТП.

По информации канала, экспертиза установила, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами