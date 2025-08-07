На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина распылил газовый баллончик в машину с ребенком после конфликта

В Ленобласти мужчина в ходе конфликта распылил газовый баллончик в машину с ребенком
true
true
true
close
Shutterstock

В городе Мурино Ленинградской области полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с другим водителем из-за очередности проезда во дворе, распылил газ в салон автомобиля оппонента, сообщает РИА Новости.

«Установлено, что между водителями произошёл конфликт из-за очередности проезда во дворе. В ходе ссоры мужчина применил газовый баллончик, направив содержимое внутрь автомобиля заявителя, где находился ребёнок», – рассказали в ГУМВД.

Восьмилетний мальчик получил термический ожог глаз. Злоумышленник задержан.

До этого стало известно, что в Омске 50-летнего местного жителя обвинили в распылении перцового баллончика в машину с младенцем после конфликта на дороге.

Инцидент произошел на улице Лермонтова — 26-летний водитель сделал замечание другому автомобилисту, перегородившему проезд. В ответ последний ударил молодого человека и, по словам потерпевшего, распылил перцовый баллончик в машину, где находился его пятимесячный ребенок.

По результатам судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о мере ответственности каждого из водителей.

Ранее мать с ребенком в коляске залила перцем пассажиров автобуса в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами