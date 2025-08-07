Мужчина распылил газовый баллончик в машину с ребенком после конфликта

В Ленобласти мужчина в ходе конфликта распылил газовый баллончик в машину с ребенком

В городе Мурино Ленинградской области полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с другим водителем из-за очередности проезда во дворе, распылил газ в салон автомобиля оппонента, сообщает РИА Новости.

«Установлено, что между водителями произошёл конфликт из-за очередности проезда во дворе. В ходе ссоры мужчина применил газовый баллончик, направив содержимое внутрь автомобиля заявителя, где находился ребёнок», – рассказали в ГУМВД.

Восьмилетний мальчик получил термический ожог глаз. Злоумышленник задержан.

До этого стало известно, что в Омске 50-летнего местного жителя обвинили в распылении перцового баллончика в машину с младенцем после конфликта на дороге.

Инцидент произошел на улице Лермонтова — 26-летний водитель сделал замечание другому автомобилисту, перегородившему проезд. В ответ последний ударил молодого человека и, по словам потерпевшего, распылил перцовый баллончик в машину, где находился его пятимесячный ребенок.

По результатам судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о мере ответственности каждого из водителей.

Ранее мать с ребенком в коляске залила перцем пассажиров автобуса в Краснодаре.