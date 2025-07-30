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В пробке перед Крымским мостом застряли 700 машин

Перед въездом на Крымский мост образовалась пробка из 700 автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

У Крымского моста 30 июля 2025 года скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 13 часов у в очереди находится 700 автомобилей.

«13:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.

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