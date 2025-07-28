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Под Калининградом произошла авария со смертельным исходом

В Багратионовском районе Калининградской области в ДТП погибли два человека
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FotograFFF/Shutterstock

Дорожно-транспортное происшествие в Калининградской области привело к гибели двух человек. Об этом сообщает региональное Управление МВД России.

Авария произошла вечером в Багратионовском районе на автодороге Калининград-Крылово. По имеющейся информации, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте, получившие травмы водитель и два пассажира BMW отправлены в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

24 июля сообщалось, что в Башкирии автомобиль Hyundai упал с 70-метрового обрыва в реку. В момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир, который смог самостоятельно выбраться на берег. Его госпитализировали. Женщину вытащили из воды, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Симферополем девять автомобилей столкнулись из-за дыма и попали на видео.

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