Под Калининградом произошла авария со смертельным исходом

В Багратионовском районе Калининградской области в ДТП погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие в Калининградской области привело к гибели двух человек. Об этом сообщает региональное Управление МВД России.

Авария произошла вечером в Багратионовском районе на автодороге Калининград-Крылово. По имеющейся информации, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте, получившие травмы водитель и два пассажира BMW отправлены в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

24 июля сообщалось, что в Башкирии автомобиль Hyundai упал с 70-метрового обрыва в реку. В момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир, который смог самостоятельно выбраться на берег. Его госпитализировали. Женщину вытащили из воды, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Симферополем девять автомобилей столкнулись из-за дыма и попали на видео.