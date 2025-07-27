Под Симферополем девять авто столкнулись из-за дыма и попали на видео

Mash: девять машин столкнулись под Симферополем из-за дыма от пожара

Под Симферополем столкнулись девять машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Девять машин столкнулись под Симферополем из-за дыма от пожара. На «Тавриде» горит «Шевроле», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, как несколько поврежденных машин стоят на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.

Кроме того, в Центральном районе Санкт-Петербурга троллейбус с пассажирами провалился в дорожную яму.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.