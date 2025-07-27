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Уфимец жестко избил мужчину на проезжей части, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как человек избил мужчину на дороге
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В Уфе человек избил мужчину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Баш ДТП».

«Возле ДК Химик избили парня», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает человека на проезжей части, после чего к конфликтующим подходят люди и пытаются остановить происходящее.

До этого сообщалось, что в городе Кстове Нижегородской области водитель избил байкера после ДТП.

«На повороте Lada не предоставила преимущество мотоциклу. Байкер затормозил, слетел с транспорта и ударился о капот. Когда он отполз от машины, из нее вышел мужчина и пнул лежачего пострадавшего по голове», — говорится в публикации.

По информации канала «Нижний Новгород», прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали 36-летнего нижегородца, но спасти его не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.

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