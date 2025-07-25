«Мальчику зашили колено»: на видео попал наезд автомобиля на детей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель наехал на детей и попал на видео

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил группу детей на дворовой территории, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водитель сбил детей во дворе на Окской набережной — момент попал на видео. По словам очевидцев, одному мальчику зашили колено», — отмечается в публикации.

Второй пострадавший мальчик госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом кисти руки. По факту аварии проводится расследование.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль серебристого цвета появился, когда по двору ехала группа детей на самокатах. Он врезался в самокат, на котором ехали минимум два человека. От удара они упали на асфальт. Еще один самокатчик, ехавший за ними, вовремя заметил опасность и смог затормозить.

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