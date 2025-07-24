На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гибридный Tank 500 появится в России

В 2025 году в России начнутся продажи гибридного Tank 500
true
true
true
close
«Грейт Волл Мотор Рус»

Китайский автопроизводитель Great Wall выведет на российский рынок внедорожник Tank 500 с гибридной силовой установкой. Об этом сообщается в релизе Great Wall.

«В России старт продаж новой комплектации Tank 500 Hi-Charge запланирован на третий квартал 2025 года. Более подробная информация о комплектации Tank 500 Hi-Charge, характеристиках и ценах будет представлена ближе к старту продаж», — отмечается в сообщении.

Автомобиль снабжен силовой установкой на основе бензинового двигателя 2.0 и электродвигателя. Суммарная пиковая мощность такого внедорожника достигает 394 л.с., крутящий момент — 750 Нм. В смешанном цикле автомобиль расходует на 100 км 8,4 л бензина. Также он способен передвигаться на электротяге. Заряда батареи при этом хватает на 115 км.

Ранее стало известно, что в Белоруссии автомобили Changan продают значительно дешевле, чем в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами