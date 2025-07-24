Гибридный Tank 500 появится в России

В 2025 году в России начнутся продажи гибридного Tank 500

Китайский автопроизводитель Great Wall выведет на российский рынок внедорожник Tank 500 с гибридной силовой установкой. Об этом сообщается в релизе Great Wall.

«В России старт продаж новой комплектации Tank 500 Hi-Charge запланирован на третий квартал 2025 года. Более подробная информация о комплектации Tank 500 Hi-Charge, характеристиках и ценах будет представлена ближе к старту продаж», — отмечается в сообщении.

Автомобиль снабжен силовой установкой на основе бензинового двигателя 2.0 и электродвигателя. Суммарная пиковая мощность такого внедорожника достигает 394 л.с., крутящий момент — 750 Нм. В смешанном цикле автомобиль расходует на 100 км 8,4 л бензина. Также он способен передвигаться на электротяге. Заряда батареи при этом хватает на 115 км.

Ранее стало известно, что в Белоруссии автомобили Changan продают значительно дешевле, чем в России.