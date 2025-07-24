На видео попало, как 81-летний водитель переехал челябинку на дороге

В Челябинске на видео попало, как 81-летний водитель переехал женщину

В Челябинске пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«81-летний автомобилист сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке Машиностроителей и Новороссийской», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина сбивает, а после переезжает женщину, к которой подбегают прохожие.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, пешеход получила травмы. Прибывшие на место ДТП сотрудники медицинских служб госпитализировали пострадавшую.

До этого сообщалось, что в Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись восемь автомобилей. ДТП проищошло на 45 километре Калужского шоссе в районе поселения Краснопахорское. В настоящее время дорога в область полностью перекрыта.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах заметно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей. На место ДТП прибыли спасатели и медики.

Ранее в Москве премиум-авто влетел в столб и попал на видео.