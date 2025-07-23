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В сети появились фото обновленного внедорожника Tank 500

Great Wall распространил первые изображения обновленного внедорожника Tank 500
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Tank

Компания Great Wall распространила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500. По данным AutoHome, у автомобиля немного изменится внешность и расширится список доступного оснащения.

Так, у машин появятся новые решетка радиатора и хромированные вставки под основными блоками фар. В салоне установлено новое рулевое колесо и усовершенствованная панель управления с дополнительными функциями для задних пассажиров.

Обновлённый Tank 500 сертифицирован для китайского рынка с двумя гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, которые развивают до 863 сил.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.

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