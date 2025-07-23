В России появится новый китайский автобренд iCaur

1 августа 2025 года китайский автомобильный бренд iCaur представит на мероприятии в Дубае новый среднеразмерный кроссовер, который впоследствии дебютирует в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что длина кузова составит почти 5 м, его дизайн с ретроэлементами выполнен в стиле внедорожников. В компании отметили, что автомобиль демонстрирует стабильную работу в условиях экстремально низких температур.

«Специально для российского рынка iCaur планирует представить адаптированные версии модели с дополнительными настройками подвески, обеспечивающими высокий уровень проходимости и производительности в непогоду и на бездорожье», — подчеркнул автопроизводитель.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Компания iCar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.