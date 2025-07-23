На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится новый китайский автобренд iCaur

Chery анонсировала первую модель бренда iCaur для России
true
true
true
close
iCaur

1 августа 2025 года китайский автомобильный бренд iCaur представит на мероприятии в Дубае новый среднеразмерный кроссовер, который впоследствии дебютирует в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что длина кузова составит почти 5 м, его дизайн с ретроэлементами выполнен в стиле внедорожников. В компании отметили, что автомобиль демонстрирует стабильную работу в условиях экстремально низких температур.

«Специально для российского рынка iCaur планирует представить адаптированные версии модели с дополнительными настройками подвески, обеспечивающими высокий уровень проходимости и производительности в непогоду и на бездорожье», — подчеркнул автопроизводитель.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Компания iCar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами