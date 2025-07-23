Названы 10 самых популярных авто с пробегом, которые в РФ везут из-за рубежа

В России импорт автомобилей с пробегом вырос на 2%. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«В первой половине 2025 года в Россию ввезли 181,6 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 2% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Почти половина автомобилей (49,5%) ввезена из Японии. На втором месте Южная Корея (22,5%). На третьей позиции — Китай (12,4%)», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Россию ввозились преимущественно праворульные автомобили (95,2 тыс. шт.). Среди самых популярных марок: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. Также в РФ импортировали 86,4 тыс. леворульных машин. В топ-5 марок вошли BMW, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen.

До этого сообщалось, что введение в России штрафов и уголовной ответственности за передачу другим лицам SIM-карт ударит по тысячам покупателей китайских автомобилей. Речь идет о машинах марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi и других, которые завозятся в страну в рамках «серого» импорта с мастер-аккаунтами, оформленными на жителей Китая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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