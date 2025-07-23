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«Жесткая разборка»: в Казани массовая драка в потоке машин попала на видео

В Казани на видео попала жесткая драка на оживленной дороге
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В Казани несколько мужчин подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Полиция начала проверку после жесткой разборки на Габишева. Компания молодых избила парня прямо на проезжей части. Судя по видео, нападавших даже не особо смутил поток машин», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин во время конфликта выбегают на проезжую часть, где едут автомобили. Нарушители продолжают драку на дороге, из-за чего водителям приходится остановиться. На записи также заметно, как один из автомобилистов выходит из машины и направляется к конфликтующим.

По информации канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что в Москве перевернулся автомобиль с человеком в салоне.

Ранее кроссовер утонул в Новой Москве и попал на фото.

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