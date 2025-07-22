Стала известна стоимость владения седанами Hongqi, на которые пересели российские чиновники

Владение представительским Hongqi H9 обойдется компаниям в 1,5 млн рублей в год

Стоимость владения китайским премиум-седаном Hongqi H9 для юридического лица при офомлении в лизинг составит 1,5 млн рублей в год, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

«В качестве примера НАПИ рассчитало стоимость владения легковым автомобилем HONGQI H9 Deluxe, приобретенным в лизинг в корпоративном парке в городе Москва», — отмечается в сообщении.

При стоимости такой машины в 7,79 млн рублей расходы при приобретении ее в лизинг на 4 года и общем сроке владения 5 лет составят 11,7 млн рублей. На финансовый лизинг уйдет 3,95 млн рублей, на техобслуживание — 386,5 тыс. рублей, на страхование каско — 1 млн рублей, потеря стоимости составит 2,1 млн рублей. Страхование такого седана по ОСАГО потребует 101 тыс. рублей, покупка шин — 228 тыс. рублей, транспортный налог — 92 тыс. рублей.

Седаны Hongqi H9 стали популярны у российских чиновников после ухода с нашего рынка немецких и японских автопроизводителей.

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