Nissan начнет закрывать зарубежные заводы

Automotive News: Nissan к 2027 году закроет два завода

Японский автопроизводитель Nissan в 2026-2027 годах планирует закрыть два завода в Мексике, сообщает Automotive News со ссылкой на осведомленные источники.

«Nissan Motor Co. планирует сократить свое промышленное присутствие в Мексике, закрыв производство на двух сборочных заводах, включая совместное производственное предприятие с Mercedes-Benz», — отмечается в публикации.

Завод Civac в Хьютепеке (Мексика) планируется закрыть не позднее марта 2027 года, когда в японской компании закончится очередной финансовый год. Это предприятие было первым, которое Nissan открыл за пределами Японии. Также планируется закрыть совместное предприятие в Агуаскальентесе, на котором выпускаются автомобили принадлежащей Nissan премиум-марки Infiniti и немецкого Mercedes-Benz.

Ожидается, что Nissan свернет там выпуск двух кроссоверов Infiniti до конца 2025 года, а Mercedes-Benz в I квартале 2026-го завершит выпуск кроссоверов модели GLB.

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