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Автомобили Jetta сильно подешевели в России

В России автомобили Jetta стали продавать со скидкой 300 тысяч рублей
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Jetta

В России подешевели автомобили Jetta, сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев.

«Jetta установила скидки на комплектации 23 – 24 года. На комплектации VS5 и VS7 2023 года установлена скидка 300 тыс. рублей. На модели VS5 New, VS7 New 2024 года установлена скидка 300 тыс. рублей», — сообщил Мосеев.

До этого стало известно, что стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% — из пошлин и сборов. Данные приводит Ассоциация «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

«Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 млн рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тыс. рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз», — отмечается в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.

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