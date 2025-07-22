Названы самые популярные пикапы в России

В России по итогам третьей недели июля 2025 года было реализовано 364 новых пикапа, что составляет 1,5% от общего объема продаж легковых машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в списке самых популярных пикапов занимает УАЗ «Пикап». За отчетный период было продано 44 таких автомобиля. На втором месте пикап JAC T9. Его показатель составил 43 реализованных экземпляра. Третью и четвертую строчки поделили между собой модели Changan Hunter Plus и Great Wall Poer, имеющие равные продажи (по 41 шт.). Замкнул топ-5 пикап RAM 1500 с результатом в 32 единицы.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.