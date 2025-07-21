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Гонщик назвал привычки водителей, из-за которых быстрее изнашивается автомобиль

Гонщик Смоляр назвал семь ошибок водителей, которые ведут к поломке машины
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Пилот программы G-Drive SMP Racing Александр Смоляр поделился с RT наблюдениями о том, как обычные водительские привычки могут сократить срок службы автомобиля.

Он отметил, что привычка держать ногу на педали сцепления даже без нажатия, особенно в пробках, может привести к его перегреву и быстрому износу. Это также создает лишнюю нагрузку на коробку передач.

Смоляр добавил, что многие водители считают экономией езду на низких оборотах при активном разгоне, но на практике это вызывает вибрации, повышает нагрузку на двигатель и его опоры, а также увеличивает риск резких вспышек топлива в цилиндрах.

Резкий старт с места, например на светофоре, также вреден — он перегружает трансмиссию, подвеску, опоры и шины. А частые рывки при трогании могут привести к поломке сцепления и приводов.

По словам гонщика, привычка резко тормозить в последний момент ведет к перегреву тормозных дисков, крошению колодок и быстрому износу ABS-системы. Это не только дорого в ремонте, но и опасно — тормозной путь увеличивается.

Среди других вредных привычек — длительное стояние с работающим двигателем в жару, что вызывает перегрев и износ системы охлаждения, а также проезд по ямам и «лежачим полицейским» без сброса скорости — это разрушает амортизаторы, пружины и опоры подвески.

Кроме того, Смоляр предупредил, что заправка «до щелчка» с последующим доливом может привести к попаданию топлива в адсорбер. Это нарушает работу системы улавливания паров бензина, вызывая ошибки и необходимость ремонта.

Все эти, на первый взгляд, мелочи в совокупности значительно сокращают срок службы машины.

Ранее автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Носов в беседе с «Газетой.Ru» назвал признаки скорой поломки автомобиля.

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