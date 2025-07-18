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Крымский мост закрыли для проезда

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение о прекращении движения было опубликовано в 23:44 мск.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Так, существуют два основных маршрута, которые ведут из Москвы в Крым. Первый проходит по платной трассе М4 «Дон» и занимает почти сутки, без учета остановок и пробок — придется преодолеть порядка 1,8 тыс. км в одну сторону. Это самый быстрый и комфортабельный вариант, однако заплатить за платные участки придется примерно 4–5 тыс. руб. в зависимости от времени проезда, типа транспорта, наличия или отсутствия транспондера. Второй вариант — ехать по трассе М2 «Крым». Этот маршрут займет более суток без учета остановок и пробок.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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