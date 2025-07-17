На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросткам в Татарстане запретили продавать бензин

В Татарстане оштрафуют АЗС за продажу бензина подросткам
close
Антон Белицкий/Global Look Press

В Татарстане введено ограничение на продажу топлива на АЗС несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте Госсовета республики.

«В первом чтении и в целом принят сегодня на заседании Государственного Совета законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики. Документ ограничивает продажу автомобильного бензина несовершеннолетним», — отмечается в сообщении.

Запрет не коснется розничной продажи бензина на АЗС при заправке транспортных средств гражданам начиная с 16 лет, если они имеют водительские права, уточнили в Госсовете. Одновременно за продажу топлива несовершеннолетним введены штрафы. Для физических лиц сумма штрафа составит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-150 тыс. рублей.

Ограничения введены с ростом числа несовершеннолетних, выезжающих на дороги на мототранспорте, а также значительным увеличением числа ДТП с их участием.

Ранее на штрафстоянке в Подмосковье произошел пожар из-за удара молнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами