Подросткам в Татарстане запретили продавать бензин

В Татарстане введено ограничение на продажу топлива на АЗС несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте Госсовета республики.

«В первом чтении и в целом принят сегодня на заседании Государственного Совета законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики. Документ ограничивает продажу автомобильного бензина несовершеннолетним», — отмечается в сообщении.

Запрет не коснется розничной продажи бензина на АЗС при заправке транспортных средств гражданам начиная с 16 лет, если они имеют водительские права, уточнили в Госсовете. Одновременно за продажу топлива несовершеннолетним введены штрафы. Для физических лиц сумма штрафа составит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-150 тыс. рублей.

Ограничения введены с ростом числа несовершеннолетних, выезжающих на дороги на мототранспорте, а также значительным увеличением числа ДТП с их участием.

Ранее на штрафстоянке в Подмосковье произошел пожар из-за удара молнии.