Ярославцы рассекретили верблюда, гуляющего по лесу у Углича

В Ярославской области водители обнаружили верблюда, который гулял по лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рыбинске».

«В районе Углича был замечен верблюд», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, экзотическое животное обнаружили на обочине одной из трасс. Неизвестно, как верблюд оказался в ярославских лесах.

До этого в Бутово прохожие сняли на камеру, как коза стоит на припаркованном белом автомобиле и ест листья с дерева, при этом рядом стоит еще одна коза и щиплет траву.

Также сообщалось, что в Ростовской области верблюда везли на экскаваторе в вольер к трем самкам. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди перевозят верблюда. По информации канала Baza, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Ранее в Башкирии гаишники устроили погоню за волком и попали на видео.