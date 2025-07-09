Новые автомобили подешевели в России впервые за 12 лет

В России впервые за 12 лет подешевели новые машины

В 2025 году впервые за 10 лет в России произошло снижение цен на новые автомобили. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в Москве.

«Впервые с 2013 года цена на автомобили снизилась. Эксперты оценивают снижение от 5% до 10%. Средняя цена на автомобиль на 150-170 тыс. рублей упала», — сказал Подщеколдин.

По данным РОАД, в 2024 году средняя цена нового автомобиля составляла 3,35 млн рублей, в 2025-м она составляет 3,12 млн рублей. По словам Подщеколдина, ситуация на российском рынке остается сложной, несмотря на скидки от автопроизводителей. В первом полугодии 2025 года продажи сократились на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Базовый прогноз РОАД предполагает, что в России в 2025 году будет реализовано 1,3 млн новых автомобилей.

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