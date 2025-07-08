В Волгограде произошел взрыв в маршрутке

В Волгограде из-за взрыва системы охлаждения в маршрутке пострадала пассажирка

В Волгограде взорвался патрубок системы охлаждения маршрутки, из-за чего пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По ее информации, инцидент произошел днем 8 июля, когда транспортное средство ехало рядом с домом №40 по улице Симонова.

«Во время движения маршрутного такси «Форд Транзит» (маршрут №159) в салоне произошел разрыв патрубка, в результате чего охлаждающей жидкостью была травмирована впереди сидящая пассажирка 1980 г.р.», — сказано в сообщении.

Прокуратура инициировала проверку по данному факту.

2 июля в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. Инцидент произошел в Ижорском проезде, в районе дома 5а. Баллон взорвался на автобусе «ЛиАЗ 6213.71». В результате случившегося тяжелые травмы получили водитель и пассажир.

14 июня сообщалось, что в Кемерове в результате взрыва газового баллона в автобусе пострадали три человека.

Ранее в Подмосковье взорвался автобус, перевозивший детей в школу.