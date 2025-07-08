SHOT: человек пострадал при обрушении потолка на подземном паркинге в Москве

В Москве на подземном паркинге обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Человек пострадал при обрушении потолка на подземном паркинге в ТЦ «Ривьера» в Москве», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на -3-м этаже. В настоящее время на место произошедшего едут сотрудники экстренных служб города. Устанавливаются причины обрушения.

До этого сообщалось, что в столице мотоциклист сбил девушку на зебре на Профсоюзной улице. В результате полученных травм пешеход не выжила. Байкер, в свою очередь, тяжело пострадал. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее в Подмосковье кульбит мотоциклиста после жесткого ДТП попал на видео.