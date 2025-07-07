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В деле о растрате при строительстве укреплений в Курской области ожидаются новые фигуранты

РИА «Новости»: новые фигуранты могут появиться в деле о растрате в Курской области
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Телеграм-канал «Политика Страны»

В деле о растрате при строительстве оборонительных сооружений в Курской области могут появиться новые фигуранты, сообщает РИА «Новости».

«В деле о растрате средств при возведении фортификаций в Курской области могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник», — отмечается в публикации.

До этого издание РБК сообщило, что покончившего с собой министра транспорта России Романа Старовойта проверяли на причастность к хищениям в Курской области. Должность губернатора этого региона он занимал до 2024 года.

По данным Telegram-канала Mash, резиденцию Романа Старовойта в населенном пункте Дурнево в Курской области, строила та же компания, что и оборонительные сооружения. Старовойт жил в Дурнево, когда занимал должность губернатора Курской области.

Ранее стало известно, что Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта РФ.

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