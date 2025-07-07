Бывший завод Hyundai продал россиянам 12 тысяч Solaris

Завод «АГР» выпустил 18 тысяч Solaris и продал из них 12 тысяч автомобилей

За первое полугодие 2025-го на «Автомобильном заводе АГР» в Санкт-Петербурге (бывший завод Hyundai) выпустил 18,3 тыс. автомобилей бренда Solaris. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Всего с января по июнь было реализовано 12 288 автомобилей. Количество регистраций моделей бренда за этот период составило 10 400 штук. По итогам продаж первого полугодия бренд стабильно входит в Топ-10 самых продаваемых марок на российском рынке», — рассказали на заводе «АГР».

Отмечается, что к сегодняшнему дню у бренда Solaris есть 105 дилерских центров. Также кроссовер HC, хетчбэк KRX и седан KRS вошли в государственную программу льготного автокредитования.

До этого сообщалось, что бренд Solaris, под которым производятся хорошо знакомые россиянам автомобили Hyundai, резко снизил цены на свои автомобили: начальная стоимость седанов и хетчбэков после переписывания ценников укладывается в пределы 2 млн рублей. За счет снижения цен и лояльности клиентов Solaris может занять почти 4% российского рынка и потеснить китайские марки, говорят эксперты.

Ранее Nissan отозвал почти полмиллиона автомобилей из-за неисправных двигателей.