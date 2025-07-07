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Пробка из 1450 автомобилей образовалась у Крымского моста

На подъезде к Крымскому мосту застряли 1450 автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Об этом говорится в Telegram-канале, который следит за оперативной ситуацией на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в публикации.

Таким образом, возле Крымского моста в пробке стоят 1450 автомобилей с обеих сторон.

Накануне сообщалось, что большие очереди из транспортных средств с обеих сторон Крымского моста схлынули.

Затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром 6 июля. В 6:00 в очереди стояли 310 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 12:00 доступа на мост ждали 760 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 пробка исчезла.

Ранее в Москве произошел взрыв грузовика.

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