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Сочинец на Lada не пропустил скорую, спешившую к человеку, и это попало на видео

В Сочи на видео попало, как водитель Lada Priora не пропускал спешившую скорую
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В Сочи водитель на Lada Priora не пропускал скорую помощь, спешившую к пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Владелец легковушки 136 региона ехал впереди неотложки, следовавшей на вызов, и не пропускал машину со спецсигналами, проезжая сквозь пробку. Инцидент сняли на видео медики», — говорится в сообщении.

В отделении технического надзора отдела ГИБДД УВД по Сочи сообщили, что в автомобилях экстренных медицинских служб установлены видеорегистраторы, которые позволяют выявить автомобили, не предоставляющие преимущество на дороге. Кроме того, за данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года.

До этого в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов.

Ранее жесткое нападение владивостокцев на таксиста попало на видео.

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