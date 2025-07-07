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Жесткое нападение владивостокцев на таксиста попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мужчины избили таксиста в авто
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Во Владивостоке двое мужчин напали на водителя такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В ночь на 6 июля, около 02:02, у дома № 47 по улице Добровольского на таксиста напали двое неизвестных. По словам очевидцев, нападавшие вели себя неадекватно, предположительно находясь в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушители хотели отобрать телефон у водителя. Таксист начал кричать и звать на помощь. Местные жители выбежали к машине и остановили конфликт.

Также сообщается, что один из нападавших пытался повредить машину таксиста.

До этого в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее москвичка перекрыла МКАД, чтобы спасти утят, и попала на видео.

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