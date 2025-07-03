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В России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей

АЕБ: продажи автомобилей по итогам 2025 года упадут на 24%
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России по итогам 2025 года будет продано на 24% меньше автомобилей, чем в 2024 году, сообщил председатель Комитета автопроизводителей (АЕБ) Алексей Калицев.

«Мы надеемся, что свою роль в стабилизации рынка сыграет первое небольшое снижение ключевой ставки, а ее дальнейшая коррекция в сторону снижения позволит рынку позитивно реагировать. Мы продолжим наблюдение и анализ ситуации. Пока же, исходя из сложившихся реалий мы считаем необходимым скорректировать свой прогноз на 2025 г. в сторону
снижения. Ожидаем, что в текущем году будет продано 1,25 млн. автомобилей, что на 24% меньше, чем в 2024 г», — сказал Калицев.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.

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