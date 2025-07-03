Кульбит легковушки на МКАД попал на видео

В Москве на 30-м км МКАД легковой автомобиль заискрился после резкого поворота

В Москве на МКАД легковой автомобиль заискрился после резкого поворота. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 30 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль делает резкий поворот, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение. От удара машину отбрасывает и она начинает искриться.

До этого в центре Москвы взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть автомобиль, который загорелся во время движения.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.