Кульбит легковушки на МКАД попал на видео

В Москве на МКАД легковой автомобиль заискрился после резкого поворота. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».
«МКАД 30 км», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль делает резкий поворот, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение. От удара машину отбрасывает и она начинает искриться.
До этого в центре Москвы взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.
На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.
Кроме того, в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть автомобиль, который загорелся во время движения.
Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.