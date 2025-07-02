Сотни саратовцев ополчились на цыган после гибели подростка в ДТП

В Саратовской области сотни жителей местного села выступили за выселение цыган после гибели 15-летнего подростка в ДТП с представителем табора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария в селе Подлесное произошла утром 1 июля: столкнулись Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя и мопед Bolt, которым управлял 15-летний парень. Подросток погиб, в полиции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в публикации.

В результате жители села устроили народный сход с требованием прогнать цыган. На место приехали глава района, райпрокурор и начальник полиции. Жители рассказали, что цыгане ведут себя плохо и толпами нападают на людей. Также саратовцы возмутились, что представители табора не служат в армии и не учатся до 9 класса.

В итоге люди разошлись, а глава района пообещал выселить нелегалов.

До этого сообщалось, что в Тверской области ключи от трехкомнатной квартиры выдали семье цыган спустя семь лет в очереди. Местные жители, которые ждут дольше, — в ярости.

Так, жена военнослужащего рассказала, что их семья находится в очереди уже семь лет, кто-то несколько лет ждет квартиру по программе переселения из аварийного жилья.

Ранее пост с призывом истреблять цыган обошелся жительнице Хабаровска в 10 тыс. рублей.