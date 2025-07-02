На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотни саратовцев ополчились на цыган после гибели подростка в ДТП

Сотни саратовцев потребовали прогнать табор после гибели подростка из-за цыгана
true
true
true

В Саратовской области сотни жителей местного села выступили за выселение цыган после гибели 15-летнего подростка в ДТП с представителем табора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария в селе Подлесное произошла утром 1 июля: столкнулись Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя и мопед Bolt, которым управлял 15-летний парень. Подросток погиб, в полиции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в публикации.

В результате жители села устроили народный сход с требованием прогнать цыган. На место приехали глава района, райпрокурор и начальник полиции. Жители рассказали, что цыгане ведут себя плохо и толпами нападают на людей. Также саратовцы возмутились, что представители табора не служат в армии и не учатся до 9 класса.

В итоге люди разошлись, а глава района пообещал выселить нелегалов.

До этого сообщалось, что в Тверской области ключи от трехкомнатной квартиры выдали семье цыган спустя семь лет в очереди. Местные жители, которые ждут дольше, — в ярости.

Так, жена военнослужащего рассказала, что их семья находится в очереди уже семь лет, кто-то несколько лет ждет квартиру по программе переселения из аварийного жилья.

Ранее пост с призывом истреблять цыган обошелся жительнице Хабаровска в 10 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами