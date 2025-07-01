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Пробка из тысячи машин образовалась на подъезде к Крымскому мосту

У Крымского моста образовалась пробка из более чем тысячи автомобилей
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Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

У Крымского моста 1 июля 2025 года с обеих сторон скопилось большое количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 11 часов дня в очереди находится более 1 тыс. автомобилей.

«11:00. В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 45 транспортных средств», — говорится в сообщении канала.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.

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