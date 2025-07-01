Пикап JAC T9 2025 года подешевел в России на 100 тысяч рублей

В России пикап JAC T9 2025 года подешевел на 100 тысяч рублей

Китайский пикап JAC T9 с 1 июля 2025 года стал доступнее в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«Ценник не поменялся, но в своей единственной комплектации 2025 года выпуска пикап JAC T9 получил прямую скидку в размере 100 тыс. рублей», — отмечает портал.

С учетом выгоды, JAC T9 2025 года выпуска теперь можно приобрести за 3,55 млн рублей.

В России JAC T9 представили в мае 2024 года в единственной комплектации. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т. д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Длина автомобиля составляет 5330 мм при колёсной базе 3110 мм.

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