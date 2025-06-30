Крымский мост закрыли для машин

В понедельник вечером было полностью прекращено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в инфоцентре, который освещает ситуацию на подходах к транспортному переходу.

Причины временного закрытия моста и сроки возобновления движения пока не уточняются.

У Крымского моста днем 30 июня 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на переправе, по состоянию на 14 часов дня в очереди стояло 1,3 тыс. автомобилей.

Накануне утром начались затруднения в проезде к пунктам досмотра на переправе со стороны Тамани. В 9:00 в очереди стояли 75 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 15:00 доступа на мост ждали 890 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 очередь рассосалась.

Затруднения в проезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 14:00. Тогда в пробке ожидали 155 машин. Спустя два часа их количество увеличилось до 200, а потом начало уменьшаться. К 19:00 пробка окончательно рассосалась. В общей сложности 29 июня с обеих сторон моста в 15:00 скопилось более 1 тыс. транспортных средств.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.