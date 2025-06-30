Массовая драка уфимцев на парковке попала на видео

В Уфе на видео попала массовая драка на парковке

В Уфе мужчины подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Проспект Дружбы народов. 6 утра», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части, к ним подбегают еще люди, и один из мужчин несколько раз ударяет человека. После чего конфликтующие уходят.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водители устроили драку со стрельбой на тротуаре.

«Дорожный конфликт на Софийской улице перерос в драку со стрельбой. Сначала подрались двое, затем подоспела подмога. У одних был газовый баллончик, у других что-то похожее на пистолет. Остановили происходящее, предположительно, окрики снимавших инцидент из машины», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на тротуаре. После этого один из водителей толкает своего оппонента на землю и начинает пинать.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.