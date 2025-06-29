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На автобусной остановке в центре Нижнего Новгорода транслировали порно

Mash: порноролик показали на автобусной остановке в центре Нижнего Новгорода
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Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде на рекламном экране, расположенном на автобусной остановке, транслировали порноролик, сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

«Нижегородцы заметили видео с контентом 18+ на автобусной остановке. Реклама с непристойностями крупным планом показывалась на «Металлургической». Жители возмутились — мимо ходят дети и пенсионеры», — сообщает канал.

Полиция проводит проверку.

До этого в подмосковном Раменском пассажиры автобуса сняли на видео водителя, который просматривал порноролики во время движения.

По словам очевидцев, водитель увлекся просмотром контента и несколько раз выехал на встречную полосу. После того как пассажиры сделали мужчине замечание, он пытался оправдаться, что пролистывал новости.

Ранее тайский таксист снял на видео интимный акт россиян.

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