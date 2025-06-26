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В России взлетели продажи подержанных китайских автомобилей

«Автостат» назвал пять самых популярных в РФ подержанных китайских авто
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России по итогам января-мая 2025 года значительно увеличились продажи подержанных китайских автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тыс. штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тыс. шт.)», — написал Целиков.

Половина рынка китайских автомобилей с пробегом пришлась на машины не старше трех лет, это говорит о желании многих владельцев продать машины до окончания срока гарантии, уточнил он.

Среди китайских подержанных машин всех возрастов наиболее популярными являются Chery, Geely, Haval, Lifan и Changan. Среди свежих машин (в возрасте до трех лет включительно) — Geely, Chery, Haval, Changan и Exeed.

Ранее россиянам назвали три самых популярных автомобиля с пробегом.

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