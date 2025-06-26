Появились фото разбитых автомобилей, парализовавших движение в Москве

В Москве на фото попали разбитые машины, парализовавшие движение транспорта

В Москве ДТП с участием четырех автомобилей затруднило движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на улице 1-я Тверская-Ямская, в районе дома 29, произошло столкновение четырех транспортных средств. Предварительно автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения: у них смяты кузова и капоты. Кроме того, на фотографиях заметно, что запчасти разбросаны по проезжей части.

По информации канала, в настоящее время на месте автомобильной аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые оформляют ДТП и регулируют движение транспорта.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,3 километра, а в сторону области — на 1,1 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее на трассе М-12 образовалась огромная пробка из-за пожара.