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На видео попало, как горящая на М-12 машина атаковала огнем очевидцев

Появилось видео, как на М-12 машина выстрелила огненной шиной в другие авто

На трассе М-12 горящий автомобиль стал «стрелять» покрышками в другие машины. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком».

«Вот такая неожиданность ждала водителей на М-12, проезжающих мимо горящего авто», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как от горящего автомобиля отлетает шина в огне, которая едва не задевает проезжающие рядом машины.

До этого сообщалось, что на М-12 загорелся автомобиль. На месте работают пожарные. Из-за пожара на дороге образовалась огромная пробка.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.

Ранее россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле.

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