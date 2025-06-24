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Названы 10 надежных моделей автомобилей Mercedes-Benz

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 надежных автомобилей Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz

Внедорожник GL-Class в кузове X164 оказался самым надежным среди автомобилей Mercedes-Benz. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal.

Второе место в списке самых надежных машин Mercedes-Benz из тех, что можно купить на вторичном рынке, занял Mercedes-Benz M-Class (W164). Замкнул «тройку» лидеров Mercedes-Benz G-Class (W463).

Далее следуют Mercedes-Benz S-Class (W126), Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz S-Class (W140), Mercedes-Benz C-Class (W205), Mercedes-Benz C-Class (W204), Mercedes-Benz E-Class (W212) и Mercedes-Benz W123.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

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