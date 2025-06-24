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Сайт «Китайские автомобили» доказал, что сборка GAC будет на заводе АГР

Сайт «Китайские автомобили» доказал, что GAC будут собирать в Петербурге
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GAC

Портал «Китайские автомобили» сообщает, что получил в свое распоряжение копии деклараций соответствия на автомобили GAC GS8 (A60), GAC GS3 (A79) и GAC M8 (A88). Производителем в документации значится ООО «Автозавод АГР».

До этого «Китайские автомобили» опубликовал информацию о том, что три автомобиля китайского бренда GAC начнут собирать на заводе в России. Выпуск машин наладят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Позже агентству ТАСС в пресс-службе АГР заявили, что сборка китайских автомобилей GAC не планируется на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, таких намерений у предприятия нет.

В результате «Китайские автомобили» выложили неопровержимые доказательства — декларации о соответствии на эти машины, где заводом указан АГР.

До этого стало известно, что в России в 2026 году появится новый китайский автомобильный бренд iCaur.

Модельная линейка iCaur включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV), отметили в iCaur. Другие подробности в пресс-службе марки не раскрыли.

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать автомобили Jeland.

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