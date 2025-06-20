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Стала известна причина массового ДТП в Химках

МВД: массовое ДТП в Химках произошло из-за плохого самочувствия водителя
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ГУ МВД России по Московской области

Массовое ДТП в подмосковных Химках произошло из-за плохого самочувствия водителя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла на улице Горшина.

«По предварительной информации, водитель 1977 г.р., находясь за рулем автомобиля иностранного производства, из-за плохого самочувствия не справился с управлением и повредил семь припаркованных машин», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшей аварии.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Ранее появилось видео жесткого кульбита автомобиля на МКАД.

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