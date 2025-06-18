АвтоВАЗ раскрыл точное оснащение Lada Azimut

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» раскрыл технические характеристики своего нового кроссовера Lada Azimut. Об оснащении машины говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор», — рассказали на «АвтоВАЗе».

Там же отметили, что в будущем кроссовер получит новый турбированный двигатель на 150 л.с. с «автоматом».

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее «АвтоВАЗ» отрекся от вдохновения другими авто при создании Lada Azimut.