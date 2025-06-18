Стало известно, почему полицейские осматривали лимузин Aurus Senat в Петербурге

В премиальном автомобиле Aurus Senat, который накануне в Петербурге проверяли полицейские и криминалисты, были найдены спецсигналы, сообщает Mash на Мойке.

«По нашей информации, водителем Aurus оказался 50-летний руководитель службы безопасности «Маер Групп» — в Питер он прибыл накануне и именно на этом автомобиле должен был везти на ПМЭФ своего шефа», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash на Мойке, правоохранители нашли спецсигналы, а у самого водителя изъяли корочку пенсионера спецслужб. Как признался сам мужчина, он якобы купил ее пять лет назад у цыган в метро и использовал в качестве сувенира.

О том, что в Санкт-Петербурге полицейские осматривают припаркованный лимузин Aurus Senat, стало известно 17 июня. Машина была припаркована в Адмиралтейском районе города. Тогда сообщалось, что премиальный отечественный автомобиль на московских номерах, предположительно, принадлежит юридическому лицу.

Под капотом Aurus Senat — мотор 4.4 мощностью 598 л.с., трансмиссия — автоматическая. В комплектацию входят раздельные задние кресла с кожаной обивкой и откидными столиками перед пассажирами, камеры кругового обзора, подстаканники с подогревом и охлаждением, система бесключевого доступа.

Также у представительского седана есть медиасистема для пассажиров заднего ряда, доводчики дверей, системы контроля слепых зон и подсветки поворотов, а также ассистент парковки.

Ранее сообщалось, что новую версию лимузина Aurus Senat покажут на ПМЭФ в Петербурге.