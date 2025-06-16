«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый товарный знак SKM. Информация о нем появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Товарный знак был зарегистрирован 16 июня, исключительное право на него действует до 29 ноября 2034 года.

«АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда российских коммерческих автомобилей SKM 6 марта. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. Ожидается, что они будут отличаться своими компактными габаритами, современным техническим оснащением и удобством погрузки и разгрузки. Однако когда именно начнутся продажи, не уточняется.

До этого «АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura. Новинку представили на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве.

Электрокар, который представили на выставке, выполнен в черном цвете. В свою очередь салон обшит красной экокожей. «АвтоВАЗ» пока не раскрыл сроки начала серийного производства Lada e-Aura.

Ранее в России выставили на продажу ВАЗ-2109 с минимальным пробегом.