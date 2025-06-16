Названы 5 самых популярных цветов автомобилей в России

Эксперты сервиса «Автокод» выяснили, какие цвета автомобилей пользуются наибольшей популярностью у россиян. Как сообщает портал «Автоновости дня». Чтобы создать рейтинг, за основу были взяты отчеты о проверке автомобилей в России, сформированные за весну 2025 года.

Так, традиционно спросом среди российских автолюбителей пользуются машины белого и черного цветов — на них пришлось 12,8 тыс. и 10,2 тыс. проверок соответственно.

С заметным отрывом за лидерами следуют серый (6 тыс. проверок), синий (4,2 тыс.) и коричневый 3,7 тыс.).

Далее следуют такие цвета, как красный, зеленый, желтый и оранжевый.

Другие цвета, такие как фиолетовый, розовый, золотой и бирюзовый, встречались значительно реже, отметили эксперты «Автокода».

До этого эксперты американского агентства iSeeCars провели исследование и выяснили, автомобили каких цветов меньше всего теряют в цене за три года после покупки.

По данным специалистов, меньше всего теряют в цене машины, окрашенные в желтый и оранжевый цвета: за три года они дешевеют в среднем на 24% от первоначальной стоимости.

Зеленые автомобили за три года теряют 26,3% своей цены, красные — 29,8%, синие — 30,9%.

Сильнее в течение трех лет после выезда от дилера дешевеют машины черного и белого цветов — на 31,9% и 32,1% соответственно.

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