Автомобиль, парализовавший движение на МКАД, сняли на видео

В Москве на видео попал автомобиль, загоревшийся на МКАД

В Москве на МКАД движение транспорта затруднено из-за горящего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автомобиль загорелся на 105 км МКАД. Движение в районе ДТП затруднено, на месте работают оперативные службы. Водителей призывают объезжать этот участок», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль горит на проезжей части.

«На внешней стороне 105-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По информации канала, движение транспорта в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено на 800 метров. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Кроме того, в Подмосковье грузовик перевернулся на крышу в момент кульбита.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.