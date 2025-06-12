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Toyota не собирается возвращаться в Россию

Toyota опровергла информацию о возобновлении продаж новых автомобилей в России
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Global Look Press

Японская компания Toyota Tsusho Corporation опровергла информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России, сообщает «РИА Новости».

«Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России не соответствует действительности», — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости.

На сегодняшний день планов по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota нет, добавили в компании.

30 мая проект Авто Mail сообщил, что дочерняя компания японского концерна Toyota ООО «СП Бизнес Кар» снова начала продавать автомобили бренда в России.

По информации «Авто Mail», в автосалоне «Тойота Центр Каширский», который находится на МКАД, можно купить автомобиль Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей. Также есть возможность приобрести кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска за 6,5 млн рублей, а за 5,7 млн рублей – новый Toyota RAV4 пятого поколения. Цена на Toyota Land Cruiser 300 начинается от 14 млн рублей, а на Toyota Camry 2024 года выпуска — от 4,8 млн рублей.

В объявлениях также прописаны VIN-номера автомобилей, которые указывают, что машины RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются с заводов Японии.

Ранее сообщалось, что Китай в 6,5 раза нарастил экспорт подержанных автомобилей в Россию.

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